Il Tar dice sì | il centro commerciale Maximo può aprire

Avrebbe dovuto aprire il 29 ottobre scorso il centro commerciale Maximo, il nuovo megastore sulla Laurentina, a meno di 2 km da Euroma2, che si trova sulla Cristoforo Colombo. Non sono di certo mancate le polemiche con accuse e minacce contro la nuova apertura, una vera e propria guerra tra centri commerciali: da una parte Euroma2, dall'altra Maximo. Il Comune di Roma aveva approvato una mozione per fare chiarezza 'allo scopo di verificare la correttezza e congruità di tutti gli atti amministrativi sviluppati, a partire dal bando che ha assegnato la titotarità del PRU Laurentino; a verificare le condizioni oggettive che consentono l'apertura ...

MONREALE, 31 ottobre – Il movimento politico “Il Mosaico” di Monreale si dice pronto a mantenere il servizio idrico. Lo fa attraverso una nota ed alla luce del recente pronunciamento del Tar, che rile ...

Internalizzazione 118, TAR rigetta il ricorso delle associazioni

Foggia, 30 ottobre 2020. Con ordinanza n°00657/2020 il TAR Puglia ha rigettato la richiesta di sospensiva degli atti della ASLFG finalizzati alla internalizzazione delle 18 postazioni (+ un automedica ...

