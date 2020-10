Iginio Massari: "Dal governo né aiuti né intelligenza" (Di sabato 31 ottobre 2020) Il pasticcere più famoso d’Italia Iginio Massari ha criticato le scelte del governo. In un’intervista rilasciata a La Verità non le manda a dire: “Prima che gli aiuti dal governo ci aspettiamo un po’ di chiarezza e intelligenza. Credo che entrambe siano mancate”.“Le piccole imprese famigliari come la mia si basano innanzitutto sull’amore e la dedizione al proprio lavoro. Prima ancora che gli aiuti, fondamentali e doverosi per molti - aggiunge - bisogna che il governo ci sia la dignità e la possibilità di poter continuare a fare ciò che amiamo e vogliamo”.Massari continua: “E’ vero che questi Dpcm sono adottati in difesa della salute, ma se uno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Il pasticcere più famoso d’Italiaha criticato le scelte del. In un’intervista rilasciata a La Verità non le manda a dire: “Prima che glidalci aspettiamo un po’ di chiarezza e. Credo che entrambe siano mancate”.“Le piccole imprese famigliari come la mia si basano innanzitutto sull’amore e la dedizione al proprio lavoro. Prima ancora che gli, fondamentali e doverosi per molti - aggiunge - bisogna che ilci sia la dignità e la possibilità di poter continuare a fare ciò che amiamo e vogliamo”.continua: “E’ vero che questi Dpcm sono adottati in difesa della salute, ma se uno ...

