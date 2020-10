Flash News del 31 Ottobre 2020 (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi continuano a crescere e il Governo valuta una nuova stretta: lo dice il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si pensa a chiusure mirate sul territorio. Conte annuncia di aver chiesto ai Presidenti di Camera e Senato un tavolo permanente in Parlamento con l’opposizione. A Palazzo Chigi, intanto, è in corso un nuovo vertice di maggioranza e si discute ancora di scuole;Ieri un nuovo picco di contagi: oltre 31.000 in un solo giorno. Particolarmente critica la situazione in Lombardia, che resta la Regione più colpita, con Milano che ieri ha sfiorato i 4.000 casi. In Campania gli ospedali sono vicini alla saturazione, mentre non si placano le proteste contro le chiusure;Ci sono state proteste ieri sera anche a Firenze con scontri nella notte contro le misure anti Covid. Sassi e petardi contro la polizia. Quattro persone sono state arrestate, venti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 ottobre 2020) I contagi continuano a crescere e il Governo valuta una nuova stretta: lo dice il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si pensa a chiusure mirate sul territorio. Conte annuncia di aver chiesto ai Presidenti di Camera e Senato un tavolo permanente in Parlamento con l’opposizione. A Palazzo Chigi, intanto, è in corso un nuovo vertice di maggioranza e si discute ancora di scuole;Ieri un nuovo picco di contagi: oltre 31.000 in un solo giorno. Particolarmente critica la situazione in Lombardia, che resta la Regione più colpita, con Milano che ieri ha sfiorato i 4.000 casi. In Campania gli ospedali sono vicini alla saturazione, mentre non si placano le proteste contro le chiusure;Ci sono state proteste ieri sera anche a Firenze con scontri nella notte contro le misure anti Covid. Sassi e petardi contro la polizia. Quattro persone sono state arrestate, venti ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nuovo confinamento, dove è già scattato in Europa Oltre Manica, il premier B… - cinefilosit : Panini comics celebra gli 80 anni di Flash a Lucca Changes #ILoveCinefilos - o_Leo_Monteiro : Marquei como visto The Flash (2014) - 5x4 - News Flash - TUTTOB1 : Serie B, Cittadella-Monza 1-2: vittoria di rigore dei brianzoli, i veneti cadono in casa - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - La Moldavia si prepara al voto in uno scenario bielorusso Il piccolo Paese s… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News AS ROMA FLASH NEWS - Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale Giallorossi.net Biden e Obama insieme sul palco: volata finale contro Trump

L'ex presidente in pubblico in Michigan con il candidato democratico per la prima volta dall'inizio della campagna. Donald risponde dalla Pennsylvania ...

Domani in piazza a Comacchio e Porto

Alle 18 a Comacchio, in piazza Folegatti c’è l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia, un flash mob pubblico per portare il messaggio delle attività danneggiate dalle limitazioni.

L'ex presidente in pubblico in Michigan con il candidato democratico per la prima volta dall'inizio della campagna. Donald risponde dalla Pennsylvania ...Alle 18 a Comacchio, in piazza Folegatti c’è l’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia, un flash mob pubblico per portare il messaggio delle attività danneggiate dalle limitazioni.