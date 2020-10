Criminal Minds 15 su Rai2, il Camaleonte in fuga e misteriose esplosioni negli episodi del 31 ottobre e 7 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Prosegue la programmazione di Criminal Minds 15 su Rai2, con un nuovo episodio in onda ogni sabato alle 21.10 su Rai2 in prima visione in chiaro. La quindicesima ed ultima stagione della storica serie CBS è arrivata in Italia su Rai2 il 24 ottobre, nel palinsesto crime del sabato tra SWAT e Bull. Si tratta della stagione conclusiva del procedural dedicato agli esperti psicocriminologi dell’FBI, che termina nell’arco di dieci episodi legati dalla trama orizzontale dedicata alla caccia al Camaleonte, il serial killer trasformista e mago della fuga diventato l’incubo di Rossi. Intanto, mentre la ricerca di Lynch e di sua figlia Grace (la guest star Alex Jennings) impegna la squadra, non ... Leggi su optimagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Prosegue la programmazione di15 su, con un nuovoo in onda ogni sabato alle 21.10 suin prima visione in chiaro. La quindicesima ed ultima stagione della storica serie CBS è arrivata in Italia suil 24, nel palinsesto crime del sabato tra SWAT e Bull. Si tratta della stagione conclusiva del procedural dedicato agli esperti psicocriminologi dell’FBI, che termina nell’arco di diecilegati dalla trama orizzontale dedicata alla caccia al, il serial killer trasformista e mago delladiventato l’incubo di Rossi. Intanto, mentre la ricerca di Lynch e di sua figlia Grace (la guest star Alex Jennings) impegna la squadra, non ...

Per ricordare la scomparsa di Sean Connery, Rai2 trasmetterà stasera, sabato 31 ottobre alle 21.05 il film "Il nome della rosa", interpretato dall'attore scozzese. Cambia quindi ...

Per ricordare la scomparsa di Sean Connery, Rai2 trasmetterà stasera, sabato 31 ottobre alle 21.05 il film "Il nome della rosa", interpretato dall'attore scozzese. Cambia quindi ...