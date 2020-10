“Ci ha provato pure con me”. Patrizia De Blanck, bomba in diretta al GF Vip. E lui conferma (Di sabato 31 ottobre 2020) Puntata piena di colpi di scena quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Come quello che ha visto protagonisti Amedeo Goria, papà di Guenda, e Patrizia De Blanck. Già qualche giorno fa la contessa aveva detto a Maria Teresa Ruta che il suo ex marito ci aveva provato con lei. “Io lo conosco, ci ha provato con me, voleva portarmi a casa sua, eravamo seduti vicini durante una cena. Ma chi se lo fila. Poverino molto simpatico, ma non c’era trippa per gatti. Non so se all’epoca era ancora sposato con te o se già vi eravate separati”, ha detto Patrizia. E ieri durante la puntata c’è stato un confronto tra Goria e la De Blanck: “La contessa è ancoar una bella donna, anni fa era ancora più seducente, quindi non ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Puntata piena di colpi di scena quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Come quello che ha visto protagonisti Amedeo Goria, papà di Guenda, eDe. Già qualche giorno fa la contessa aveva detto a Maria Teresa Ruta che il suo ex marito ci avevacon lei. “Io lo conosco, ci hacon me, voleva portarmi a casa sua, eravamo seduti vicini durante una cena. Ma chi se lo fila. Poverino molto simpatico, ma non c’era trippa per gatti. Non so se all’epoca era ancora sposato con te o se già vi eravate separati”, ha detto. E ieri durante la puntata c’è stato un confronto tra Goria e la De: “La contessa è ancoar una bella donna, anni fa era ancora più seducente, quindi non ...

