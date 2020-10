Bologna-Cagliari | Barrow | “Finalmente sono arrivati i primi gol”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Da inizio campionato ho continuato a lavorare e aiutare la mia squadra, finalmentegol econtento anche perché abbiamo vinto. Ci ho sempre provato ma dentro di me sapevo che sarebbe arrivato”. Così Musadopo la doppietta che ha consentito aldi battere in rimonta ilnell’anticipo della sesta giornata. “Un attaccante come Palacio mi può insegnare tante cose, lo prendo come riferimento – ha proseguito il giocatore rossoblu, scherzando sulla visita al Santuario di San Luca – Se ha portato fortuna perché non ripeterla? Abbiamo tanti infortuni ma tutti hanno voglia di giocare”, ha concluso.