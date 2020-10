Austria in Lockdown fino al 30 novembre (Di sabato 31 ottobre 2020) Il cancelliere tedesco Sebastian Kurz ha annunciato che l’Austria tornerà in Lockdown da martedì.I ristoranti potranno lavorare solo con servizio d’asporto, gli hotel resteranno aperti solo per i clienti dei viaggi d’affari e le scuole attiveranno forme di didattica a distanza, con l’eccezione delle primarie. Il Paese torna quindi in Lockdown fino al 30 novembre. Il governo ha deciso per un coprifuoco e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia. Leggi su udine20 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il cancelliere tedesco Sebastian Kurz ha annunciato che l’tornerà inda martedì.I ristoranti potranno lavorare solo con servizio d’asporto, gli hotel resteranno aperti solo per i clienti dei viaggi d’affari e le scuole attiveranno forme di didattica a distanza, con l’eccezione delle primarie. Il Paese torna quindi inal 30. Il governo ha deciso per un coprifuoco e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia.

(ANSA-AFP) - VIENNA, 31 OTT - L'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre. Lo ha annunciato il ...

Austria in Lockdown fino al 30 novembre

Il cancelliere tedesco Sebastian Kurz ha annunciato che l’Austria tornerà in lockdown da martedì.I ristoranti potranno lavorare solo con servizio ...

(ANSA-AFP) - VIENNA, 31 OTT - L'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia: il governo ha deciso, tra l'altro, la chiusura di ristoranti e hotel fino al 30 novembre. Lo ha annunciato il ...