Anticiclone africano ai massimi: ecco fin quando durerà (Di sabato 31 ottobre 2020) Continua il bel tempo. La rimonta anticiclonica di matrice subtropicale verso il Mediterraneo Centrale ha raggiunto il top in questo avvio di weekend d'Ognissanti. Il poderoso cupolone anticiclonico è innescato dall'onda depressionaria in Aperto Atlantico, che si protende fin verso le Isole Azzorre. A seguito dello spostamento verso est di tale saccatura, anche l'Anticiclone sposta i propri massimi verso l'Italia ed il cuore dell'Europa. La presenza dell'Anticiclone africano così forte sull'Italia non è però sinonimo di tempo ovunque soleggiato, come già osserviamo da qualche giorno. Come sovente accade nel periodo autunnale e invernale, l'alta pressione del semestre freddo significa fosche, nebbie e nubi basse, a causa del ...

