Xbox Series X|S: evento di lancio il 10 novembre alle 20:00 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Microsoft, tramite un post su Xbox Wire, ha da poco annunciato che il 10 novembre alle 20:00 terrà un evento in streaming dedicato al lancio di Xbox Series X e S. Annuncio Per onorare il lancio della nuova generazione di Xbox, vi invitiamo a celebrare questo potere del gioco con noi. Il 10 novembre vi invitiamo, giocatori di tutte le identità e background, generazioni di console e dispositivi, set di abilità e gusti, a celebrare, connettervi e giocare insieme. Vi invitiamo a prendere il vostro dispositivo preferito e giocare insieme al Team Xbox, ai vostri creatori preferiti e ai nostri partner, direttamente dalle vostre case in tutto il mondo. Vi invitiamo a dare ...

