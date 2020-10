Whirpool, azienda conferma stop a Napoli. Esplode rabbia lavoratori (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dal primo novembre stop alla produzione nello stabilimento Whirlpool di Napoli. Lo ha comunicato ufficialmente, con una lettera ai dipendenti la Direzione di Whirlpool Emea. Nella missiva la Direzione dell’azienda comunica “la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 del primo novembre 2020. Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal primo novembre, l’azienda pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. In corso, intanto, l’incontro in ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dal primo novembrealla produzione nello stabilimento Whirlpool di. Lo ha comunicato ufficialmente, con una lettera ai dipendenti la Direzione di Whirlpool Emea. Nella missiva la Direzione dell’comunica “la cessazione di tutte le attività produttive presso lo stabilimento di, con effetto alle ore 00:01 del primo novembre 2020. Da tale momento i dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal primo novembre, l’pagherà la piena retribuzione ai dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data”. In corso, intanto, l’incontro in ...

