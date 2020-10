Vergo | Bomba | testo e video dell’inedito di X Factor 2020

Leggi su chedonna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Per la prima serata dei Live di X, membro degli over di Mika, porta il singolo già presentato alle audition:. Scopriamone insieme(nome d’arte di Giuseppe Piscitello), cantante degli Over, categoria guidata da Mika a X, porta alla prima serata dei Live il suo inedito, … L'articolodell’inedito di Xè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it