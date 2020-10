Un’app per riconoscere gli asintomatici al Coronavirus dalla tosse (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se ci fosse un modo per rintraccia facilmente gli asintomatici positivi al Coronavirus non ci troveremmo nella situazione in cui siamo oggi: qui entra in gioco il MIT, che ha di recente sviluppato un’intelligente artificiale (AI) capace di scovarne da un semplice colpo di tosse. Gli ingegneri a capo del progetto sono riusciti nell’intento avvalendosi di un modello acustico basato su tre tipi di persone: un soggetto sano, un asintomatico positivo al Coronavirus ed uno con sintomi conclamati da Coronavirus. Il modello AI del MIT sarebbe capace di distinguere il 98.5% dei soggetti cui è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19, ed il 100% dei soggetti asintomatici positivi. La tecnologia ha richiesto il coinvolgimento di 700 mila persone volontarie, che hanno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se ci fosse un modo per rintraccia facilmente glipositivi alnon ci troveremmo nella situazione in cui siamo oggi: qui entra in gioco il MIT, che ha di recente sviluppato un’intelligente artificiale (AI) capace di scovarne da un semplice colpo di. Gli ingegneri a capo del progetto sono riusciti nell’intento avvalendosi di un modello acustico basato su tre tipi di persone: un soggetto sano, un asintomatico positivo aled uno con sintomi conclamati da. Il modello AI del MIT sarebbe capace di distinguere il 98.5% dei soggetti cui è stata diagnosticata l’infezione da Covid-19, ed il 100% dei soggettipositivi. La tecnologia ha richiesto il coinvolgimento di 700 mila persone volontarie, che hanno ...

