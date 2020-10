Ultime Notizie Roma del 30-10-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il rilancio di coronavirus registrati nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni con un incremento di milioni di contagi in soli due giorni quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University secondo cui le infezioni a livello tale sono 45 milioni 28250 i morti causati dal virus nel mondo sono un milione 181075 mentre le persone guarite sono 30 milioni 301655 gli Stati Uniti registro il record assoluto di contagio oltre 91 Mila in più nelle24 ore superati 9 milioni di casi con oltre 20 stati che hanno registrato un’impennata il presidente Trump è spenta sicurezza Francia Germania non stanno andando bene noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo Noi invece non chiuderemo la risposta sanitaria Non è alternativa a ...