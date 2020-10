Speciale Halloween: tra Pogo e Pennywise c’è John Wayne (Di venerdì 30 ottobre 2020) Pennywise © crediti fotografici: nospoiler.itDavvero strane figure, i clown: da sempre sono visti come i portatori supremi del buonumore e dell’allegria, ma c’è chi davvero non riesce a reggerne la vista. Chi è affetto da coulofobia ha, infatti, è realmente terrorizzato dai pagliacci, tanto da non poter sopportare neanche che vengano menzionati. Al simpatico Patch Adams perciò si sostituiscono quelle creature subdole che popolano da anni l’immaginario horror, la più nota delle quali è sicuramente Pennywise, il crudele clown che ha perseguitato i piccoli amici di Derry in IT.Anche questa volta Stephen King ha attinto dalla cronaca nera americana per rendere il pagliaccio più famoso (e terrificante) del mondo tanto orrendo quanto credibile. Oggi parliamo di John ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)© crediti fotografici: nospoiler.itDavvero strane figure, i clown: da sempre sono visti come i portatori supremi del buonumore e dell’allegria, ma c’è chi davvero non riesce a reggerne la vista. Chi è affetto da coulofobia ha, infatti, è realmente terrorizzato dai pagliacci, tanto da non poter sopportare neanche che vengano menzionati. Al simpatico Patch Adams perciò si sostituiscono quelle creature subdole che popolano da anni l’immaginario horror, la più nota delle quali è sicuramente, il crudele clown che ha perseguitato i piccoli amici di Derry in IT.Anche questa volta Stephen King ha attinto dalla cronaca nera americana per rendere il pagliaccio più famoso (e terrificante) del mondo tanto orrendo quanto credibile. Oggi parliamo di...

Stereocittà e Radio Wow: l’halloween casalingo delle radio padovane

Come per tutte le cose, anche Halloween sarà diverso in questo 2020, a seguito dell’ultimo DPCM che lo renderà obbligatoriamente “casalingo”. Per questo, ci saranno due serate speciali per le radio ...

