Serena Enardu | la verità dietro a Pago ed alla denuncia a Zorzi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla Serena Enardu, che svela la verità sul rapporto che la lega a Pago e su quanto successo con Tommaso Zorzi: “Perché l’ho querelato”. Nel corso di una intervista, Serena Enardu fa sapere per quale motivo ha deciso di sporgere querela nei confronti di Tommaso Zorzi. Ne parla a comingsoon, svelando anche particolari su alcuni … L'articolo Serena Enardu la verità dietro a Pago ed alla denuncia a Zorzi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parla, che svela la verità sul rapporto che la lega ae su quanto successo con Tommaso: “Perché l’ho querelato”. Nel corso di una intervista,fa sapere per quale motivo ha deciso di sporgere querela nei confronti di Tommaso. Ne parla a comingsoon, svelando anche particolari su alcuni … L'articolola veritàedè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

blogtivvu : #GFVip, Serena Enardu querela Tommaso Zorzi: ecco qual è il video incriminato - lucasprezioso : @ImmaGrillo Sembri la sorellina di Serena Enardu - IsaeChia : #SerenaEnardu torna a parlare della querela a #TommasoZorzi e svela qual è il video ‘incriminato’ (relativo al ‘… - maparliamodite : @isafamilyshowor Ma anche perchè ok il gossip ma anche Serena Enardu ha querelato Tommaso però non mi sembra lo abb… - giorgiaclx : Un Tommy non consapevole che Serena Enardu lo ha querelato per averle dato della scema ???????????? #gfvip -