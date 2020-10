Papa all' Adnkronos | Casini | ' Francesco prosegue azione di Benedetto XVI contro sporcizia'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott. () - "Un'intervista di grande rilevanza, che nella lotta alla corruzione nella Chiesa si pone in continuità con quanto disse Ratzinger in occasione della Via crucis del 2005, prima della morte di Giovanni Paolo II e del Conclave che lo elesse, quando denunciò la troppanella Chiesa e sostanzialmente affermò la necessità di un'di bonifica. Quindi c'è piena continuità traXVI". Lo dice Pier Ferdinando, commentando il colloquio del direttore dell', Gian Marco Chiocci, con. "Naturalmente -l'ex presidente della Camera-ribadisce che ...