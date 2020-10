«My Generation» degli Who compie 55 anni, significato e storia (Di venerdì 30 ottobre 2020) 55 anni fa, su suggerimento di Kit Lambert (il manager degli Who), Roger Daltrey canta My Generation tartagliando a velocità massima. «Oggi controllo meglio, ma all'epoca balbettavo parecchio. Quando eravamo in studio a fare il pezzo, Kit venne da me e mi disse “Balbetta!”. “Cosa?”, risposi io. “Balbetta come se fossi strafatto!” E così feci». Inizialmente, la BBC si rifiuta addirittura di trasmettere il pezzo, perché lo ritiene offensivo per i balbuzienti, ma, non appena questo esplode, lo slancio politically correct viene del tutto dimenticato. L'urlo dei Mod La canzone, un rock primordiale e rabbioso, diventa il simbolo della sottocultura Mod, un movimento che si propone di sfidare i confini sociali che caratterizzano l'Inghilterra degli ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) 55fa, su suggerimento di Kit Lambert (il managerWho), Roger Daltrey canta Mytartagliando a velocità massima. «Oggi controllo meglio, ma all'epoca balbettavo parecchio. Quando eravamo in studio a fare il pezzo, Kit venne da me e mi disse “Balbetta!”. “Cosa?”, risposi io. “Balbetta come se fossi strafatto!” E così feci». Inizialmente, la BBC si rifiuta addirittura di trasmettere il pezzo, perché lo ritiene offensivo per i balbuzienti, ma, non appena questo esplode, lo slancio politically correct viene del tutto dimenticato. L'urlo dei Mod La canzone, un rock primordiale e rabbioso, diventa il simbolo della sottocultura Mod, un movimento che si propone di sfidare i confini sociali che caratterizzano l'Inghilterra...

lilacvaenus : possiamo tornare al 2014 quando il mio unico pensiero era stare dietro alle girls' generation e vedere i programmi degli exo - rainbeyes : RT @argyrosingh: Ultima lettura conclusa. ?? Huxley fu il primo scrittore e filosofo a sperimentare le droghe allucinogene con questa specif… - argyrosingh : Ultima lettura conclusa. ?? Huxley fu il primo scrittore e filosofo a sperimentare le droghe allucinogene con questa… - zazoomblog : Tutto su My Generation degli Who il grido di protesta con la balbuzie - #Tutto #Generation #degli #grido - __Hubble__ : RT @rumba_magica: Sembra di mangiare una gomma per cancellare profumata degli anni '80 (solo per X generation) -

Ultime Notizie dalla rete : Generation degli «My Generation» degli Who compie 55 anni, significato e storia GQ Italia Edilportale Digital Forum, giro di boa per la prima fiera virtuale dell’edilizia

30/10/2020 - Si chiude oggi la prima delle due settimane di Edilportale Digital Forum, la fiera delle costruzioni online realizzata da Edilportale in collaborazione con LG Electronics. Dal 26 ottobre, ...

Ue: Europarlamento in pressing, reintrodurre fondo per solvibilita' imprese

Era stato cancellato a luglio dai governi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - L'Europarlamento vuole reintrodurre dalla finestra cio' che i governi hanno buttato via dalla porta: si t ...

30/10/2020 - Si chiude oggi la prima delle due settimane di Edilportale Digital Forum, la fiera delle costruzioni online realizzata da Edilportale in collaborazione con LG Electronics. Dal 26 ottobre, ...Era stato cancellato a luglio dai governi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 30 nov - L'Europarlamento vuole reintrodurre dalla finestra cio' che i governi hanno buttato via dalla porta: si t ...