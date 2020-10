Maneskin | quanto è difficile essere se stessi? Ecco “Vent’anni”

Leggi su zon

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Viviamo in un mondo dove ognuno di noi vuolequalcuno perchè ha paura dise stesso. Di questo, e non solo, parla “Vent’anni”, il nuovo singolo deiA due anni di distanza dall’uscita del loro primo album dal titolo “Il ballo della vita“, iritornano alla grande con il brano “Vent’anni“. Questo brano anticipa il nuovo lavoro discografico la cui uscita non è stata ancora annunciata. “Vent’anni” è una lettera aperta in cui i pensieri di Damiano (leader deindr) si intrecciano in dialogo con un suo alter ego più grande, più maturo. Parole consapevoli e che incoraggiano ma, come lui stesso ha raccontato in un’intervista a SkyTg24, avrebbe voluto sentirsi ...