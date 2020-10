La Fondazione Gimbe | “Siamo ancora in tempo per evitare il lockdown | subito chiusure drastiche locali”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “C’è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, ma bisogna intervenire subito con chiusure locali. Se aspettiamo di avere 40mila contagi al giorno, arriveremo a 500 morti al giorno”. Questa l’analisi sul rischio lockdown di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), che si occupa di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche. Caltabellotta ne ha parlato oggi intervenendo ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.“SERVONO CHIUSURE ANCHE DRASTICHE PER ALCUNI COMUNI O PROVINCE”

AGI - "C'è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, pero' se aspettiamo di avere 40mila contagi al giorno, arriveremo a 500 morti al giorno". Cosi' Nino Cartabellotta, presidente della Fond ...Trentaseimila nuovi positivi, 3mila pazienti in terapia intensiva, 280 morti in un giorno: sono i dati di mercoledì sull’epidemia in Francia, che ha appena decretato un nuovo lockdownnazionale. Altrim ...