Juventus femminile | concluso l' isolamento fiduciario

Ultime Notizie dalla rete : Juventus femminile

Corriere dello Sport

TORINO - "Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi il periodo di isolamento fiduciario domiciliare precedentemente comunicato ...