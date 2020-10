Il bel gesto di Ansu Faty verso un giovane juventino a cui è stato dato troppo poco spazio (Di venerdì 30 ottobre 2020) In una serata piuttosto negativa per la Juventus, parliamo ovviamente della sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona, è avvenuto un bel gesto da parte del giovane Ansu Fati nei confronti di un altro giovane calciatore della Juventus, Lorenzo Anghele. Quest’ultimo, che milita nell’under della Juventus, era stato scelto come raccattapalle nella sfida di Torino e durante il riscaldamento delle due squadre aveva chiesto ad Ansu Fati di poter ricevere la sua maglia a fine partita. Il gesto di Ansu Fati verso Lorenzo Anghele, giovane calciatore della Juve La giovane promessa del Barcellona fa sperare per il futuro del calcio mondiale, siamo piuttosto sicuri che il suo ... Leggi su bufale (Di venerdì 30 ottobre 2020) In una serata piuttosto negativa per la Juventus, parliamo ovviamente della sconfitta rimediata in Champions League contro il Barcellona, è avvenuto un belda parte delFati nei confronti di un altrocalciatore della Juventus, Lorenzo Anghele. Quest’ultimo, che milita nell’under della Juventus, erascelto come raccattapalle nella sfida di Torino e durante il riscaldamento delle due squadre aveva chiesto adFati di poter ricevere la sua maglia a fine partita. IldiFatiLorenzo Anghele,calciatore della Juve Lapromessa del Barcellona fa sperare per il futuro del calcio mondiale, siamo piuttosto sicuri che il suo ...

