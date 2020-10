Gli auguri di Insigne a Maradona: “Per noi sei il numero uno” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gli auguri di Insigne a Maradona per i suoi sessant'anni, da parte anche del gruppo squadra, parole che vengono dal cuore: "Per noi sei il numero uno..." L'articolo Gli auguri di Insigne a Maradona: “Per noi sei il numero uno” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidiper i suoi sessant'anni, da parte anche del gruppo squadra, parole che vengono dal cuore: "Per noi sei iluno..." L'articolo Glidi: “Per noi sei iluno” proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - realvarriale : Grande #Gattuso che dribbla la domanda sul rinnovo del contratto facendo gli auguri a #Maradona per il compleanno. #Diego60 - Eurosport_IT : Auguri Pibe de Oro! ?? Il 30 Ottobre non è un giorno come gli altri per moltissimi tifosi: è il giorno di Diego Arm… - AlanUrdapilleOK : RT @sscnapoli: ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - Marioplanino : Nel consueto punto settimanale sul contagio in Campania #DeLuca ha fatto la recensione dell’enciclica del Papa, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri Gli auguri di De Magistris a Maradona: “Hai portato Napoli dove i napoletani sognavano” Fanpage.it Everton, James Rodriguez infortunio ai testicoli: Kendra Lust gli augura di guarire

James Rodriguez dopo un ottimo inizio nella sua nuova avventura all’ Everton, si è dovuto fermare per un infortunio ai testicoli rimediato nel derby contro il Liverpool. La notizia è giunta anche alla ...

La Bartoccini "divorzia" dal coach Bovari A prendere le redini sarà Davide Mazzanti

Il presidente Bartoccini ringrazia Bovari che con le sue capacità ha saputo portare Perugia di nuovo in serie A1 e gli augura tutto meglio per il suo futuro. Tutto lo staff tecnico sportivo ha deciso ...

