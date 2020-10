Galeoto-Mediagol | “Crisi Palermo? Boscaglia il top | non ha colpe Mancate organizzazione e programmazione”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Francesco, da tutti conosciuto come Ciccio, fu uno dei protagonisti di quel fantasticodei "Picciotti" che incantò l'Italia calcistica a metà anni '90.L'ex esterno destro palermitano è rimasto legatissimo ai colori rosanero, sebbene una volta appesi gli scarpini al chiodo la sua strada non si è più incrociata sul piano professionale con quella del club di Viale del Fante. Il classe '72 nel corso della propria carriera ha vestito per due stagioni quella gloriosa casacca rosanero sognata fin da bambino che ha onorato partita dopo partita. Da grande tifoso del, Francesco, nel corso di un'intervista esclusiva concessa a.it, ha detto la sua in merito al nuovo corso targato Hera Hora. caption id="attachment ...