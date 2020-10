Fdi: invece di migliorare servizio Atac fa nomine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Vedremo come il sindaco Raggi giustifichera’ la raffica di nomine di consulenti esterni, una vera e propria struttura di staff composta da nove professionisti esperti nelle gestione di aziende a disposizione dell’Amministratore Unico.” “Con tutte le professionalita’ interne che ha Atac, i dirigenti e i quadri, a cosa serviranno questi nuovi consulenti? Come spieghera’ al personale viaggiante che ci sono i soldi per pagare i super manager ma non per incrementare il servizio con piu’ corse e piu’ autobus, per garantire a bordo dei mezzi piu’ sicurezza anche sanitaria in questa fase di sviluppo dell’epidemia.” “Dopo le parole beffarde con cui ha liquidato numerose immagini di assembramenti sulle vetture e nelle metropolitane e tanti articoli di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – “Vedremo come il sindaco Raggi giustifichera’ la raffica didi consulenti esterni, una vera e propria struttura di staff composta da nove professionisti esperti nelle gestione di aziende a disposizione dell’Amministratore Unico.” “Con tutte le professionalita’ interne che ha, i dirigenti e i quadri, a cosa serviranno questi nuovi consulenti? Come spieghera’ al personale viaggiante che ci sono i soldi per pagare i super manager ma non per incrementare ilcon piu’ corse e piu’ autobus, per garantire a bordo dei mezzi piu’ sicurezza anche sanitaria in questa fase di sviluppo dell’epidemia.” “Dopo le parole beffarde con cui ha liquidato numerose immagini di assembramenti sulle vetture e nelle metropolitane e tanti articoli di ...

tiziRMA : RT @coledoni: Trovo schifoso che due partiti come Lega e FDI ,in un momento come questo,invece di collaborare con tutti fanno una opposizio… - Gb13Giovanna : RT @coledoni: Trovo schifoso che due partiti come Lega e FDI ,in un momento come questo,invece di collaborare con tutti fanno una opposizio… - coledoni : RT @coledoni: Trovo schifoso che due partiti come Lega e FDI ,in un momento come questo,invece di collaborare con tutti fanno una opposizio… - vocedelpatriota : Nizza. Lollobrigida (FdI): Lamorgese dovrebbe chiedere scusa invece di attaccare opposizioni. venga in Parlamento a… - 45acpjoe : RT @tordi_luciano: @gladiatoremassi E ancora peggio perché i soldi erano quelli destinati ad una struttura per invalidi, e usati invece per… -