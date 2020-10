Diego Armando Maradona compie 60 anni | una slot machine capace di realizzare i sogni degli altri

(Di venerdì 30 ottobre 2020)zompetta sul prato alopecico del Monumental. Sa che sono tutti lì per lui. In settantamila. Può sentire il loro rancore stringersi intorno alla sua gola. Può ascoltare i loro insulti grandinargli addosso dalle tribune. Piovono giù dai tifosi del River Plate. Piovono giù dai tifosi del Boca Juniors. Perché da qualche settimana anche loro hanno smesso di gridare il suo nome. Perché da qualche tempo anche loro hanno smesso di considerarlo una divinità.si porta avanti la palla con il sinistro e supera la metà campo. Un passo. Due passi. Tre passi. Poi allarga verso sinistra e scompare dall’inquadratura. È il 25 ottobre del 1997. E quando l’arbitro fischia la fine ...

Diego Armando Maradona compie sessant’anni. Tanti auguri al ‘Pibe de Oro’, che anche in Italia ha mostrato tutta la sua classe, facendo innamorare una città intera e facendosi apprezzare per le sue gi ...Il suo nome è Diego Armando Maradona. Per i napoletani solo Diego. Perchè il re del calcio è nato si in Argentina ma solo per sbaglio. Lui è napoletano dentro e quando arrivò nella città dal golfo più ...