Di Mauro, dg del Cotugno: “Il lockdown ora è indispensabile” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il lockdown ora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso”. Parole che pesano come un macigno quelle di Maurizio Di Mauro, direttore generale del Cotugno, intervenuto oggi a Radio Crc. Dopo mesi “non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione” ha riferito di Mauro. Le dichiarazioni del direttore generale non possono restare inascoltate. Dopo giorni di dichiarazioni che si inseguivano l’un l’altra, ancora non è chiaro quali saranno le decisioni che verranno prese a breve dalle istituzioni nazionali e regionali. Mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da giorni chiede una chiusura totale, la situazione negli ospedali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Ilora è indispensabile almeno per tre settimane per recuperare la tracciabilità del virus che abbiamo perso”. Parole che pesano come un macigno quelle di Maurizio Di, direttore generale del, intervenuto oggi a Radio Crc. Dopo mesi “non abbiamo ancora certezze sul virus e sulla logica di diffusione” ha riferito di. Le dichiarazioni del direttore generale non possono restare inascoltate. Dopo giorni di dichiarazioni che si inseguivano l’un l’altra, ancora non è chiaro quali saranno le decisioni che verranno prese a breve dalle istituzioni nazionali e regionali. Mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, da giorni chiede una chiusura totale, la situazione negli ospedali ...

Salvini in aula a Milano: “Accetto gli insulti, ma non tollero minacce di morte”

La vicenda risale al 25 aprile 2016, quando il leader del Carroccio ha pubblicato su Facebook il post ... «Nessuna minaccia reale», ha garantito l'imputato, assistito dagli avvocati Mauro Strani ed ...

