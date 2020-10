Covid, il Belgio va in lockdown, il coprifuoco non basta più (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza Covid, il Belgio va in lockdown, il coprifuoco non basta più. È drammatica la situazione dell’epidemia di Covid-19 in Belgio. Il Paese con la letalità più alta d’Europa e tra i più colpiti dalla rapida crescita di contagi entra in lockdown da lunedì 2 novembre fino al 13 dicembre. La chiusura di bar e … L'articolo Covid, il Belgio va in lockdown, il coprifuoco non basta più è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza, ilva in, ilnonpiù. È drammatica la situazione dell’epidemia di-19 in. Il Paese con la letalità più alta d’Europa e tra i più colpiti dalla rapida crescita di contagi entra inda lunedì 2 novembre fino al 13 dicembre. La chiusura di bar e … L'articolo, ilva in, ilnonpiù è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

