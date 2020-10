Coronavirus, Bertolaso: 'La curva dei contagi preoccupa, serve un lockdown totale di un mese' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Guido Bertolaso parla di lockdown sulla base dei recenti dati di contagio per Coronavirus. L'ex capo della Protezione civile e consulente del governatore Fontana per l'emergenza Coronavirus in ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Guidoparla disulla base dei recenti dati dio per. L'ex capo della Protezione civile e consulente del governatore Fontana per l'emergenzain ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Bertolaso: misure drastiche o situazione come a metà marzo #coronavirus - SkyTG24 : 'Credo che sarebbe meglio fermare del tutto il Paese per un mese, subito, siamo ancora in tempo per non arrivare a… - Adnkronos : #Bertolaso: '#Coronavirus ovunque, tra due settimane nei guai' - Rosae37488907 : Guido Bertolaso, i nuovi diagrammi sul coronavirus: 'A novembre come a marzo, picco di contagi, morti e ricoveri in… - luigiscortecci : RT @Affaritaliani: L'ex capo della Protezione Civile: 'Siamo diventati il terzo mondo, inaccettabile aver avuto bisogno di medici da Cuba e… -