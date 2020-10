Conte è “bollito”: crollata di 16 punti la popolarità dal marzo scorso. Lo incalzano Zaia, Draghi e Meloni (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La fiducia nei confronti del governo sta scendendo costantemente, dopo il picco raggiunto nella scorsa primavera”. Lo dice il sondaggio di pìoggi condotto da Demos negli ultimi giorni e pubblicato su Repubblica. Che spiega: “Il consenso verso il governo appare ancora elevato. Espresso dalla maggioranza dei cittadini: il 55%. Ma negli ultimi mesi risulta in costante calo. È, infatti, sceso di 2 punti nell’ultimo mese, di 5 rispetto a giugno. E di 16 rispetto allo scorso marzo, quando la pandemia ha fatto irruzione nella nostra vita. I recenti provvedimenti ottengono un favore sensibilmente inferiore (per quanto maggioritario) rispetto a quello espresso verso le misure prese nei mesi precedenti”. Eppure Conte, prima dell’estate, sosteneva che la sua ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) “La fiducia nei confronti del governo sta scendendo costantemente, dopo il picco raggiunto nella scorsa primavera”. Lo dice il sondaggio di pìoggi condotto da Demos negli ultimi giorni e pubblicato su Repubblica. Che spiega: “Il consenso verso il governo appare ancora elevato. Espresso dalla maggioranza dei cittadini: il 55%. Ma negli ultimi mesi risulta in costante calo. È, infatti, sceso di 2nell’ultimo mese, di 5 rispetto a giugno. E di 16 rispetto allo, quando la pandemia ha fatto irruzione nella nostra vita. I recenti provvedimenti ottengono un favore sensibilmente inferiore (per quanto maggioritario) rispetto a quello espresso verso le misure prese nei mesi precedenti”. Eppure, prima dell’estate, sosteneva che la sua ...

