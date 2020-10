Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso ...

maybegaia : (Sì, il modifica Tweet non lo voglio, I will DIE on this hill, immaginatemi come old man yells at clouds) Potrò sil… - RoyalGossip2 : @permerlino Lo puoi silenziare come io ho fatto con quello del gf...il problema è che poi voi continuate a usare… - tweetmaurizio : @BarillariDav Manco a ferragosto ci sono ste immagini. Incredibile come @twitter e @TwitterSupport non siano ancor… - big_chiara : Come si fa a silenziare una parola o un ashtag? Perché ho la tl piena di Gr4nde Fr4tell0 e non ce la faccio più! - Vipdeldivano : Io ormai passo la giornata a bloccare la gente che apre bocca per darle fiato, non mi spreco neanche a silenziare p… -

Ultime Notizie dalla rete : Come silenziare Come silenziare un gruppo su WhatsApp Proiezioni di Borsa Come silenziare un gruppo su WhatsApp

Per silenziare e quindi non ricevere più messaggi da un gruppo WhatsApp è necessario seguire un breve procedimento. Così facendo, sarà possibile ovviare ...

Finalmente potete silenziare per sempre le chat WhatsApp

La nuova funzione permette di togliere la suoneria alle conversazioni per tutta la vita. Basta aggiornare il software.

Per silenziare e quindi non ricevere più messaggi da un gruppo WhatsApp è necessario seguire un breve procedimento. Così facendo, sarà possibile ovviare ...La nuova funzione permette di togliere la suoneria alle conversazioni per tutta la vita. Basta aggiornare il software.