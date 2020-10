Anemia falciforme, ok Ue a prima terapia che previene ‘crisi dolorose’ (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo Anemia falciforme, ok Ue a prima terapia che previene ‘crisi dolorose’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'articolo, ok Ue ache‘crisi dolorose’ CalcioWeb.

(Adnkronos Salute) - Via libera della Commissione europea a crizanlizumab (Adakveo*, Novartis), la prima terapia mirata alla prevenzione delle crisi vaso-occlusive ricorrenti (Voc) o 'crisi dolorose' ...

Novartis ha annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha approvato Adakveo® (crizanlizumab) per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive ricorrenti (VOC) o “crisi dolorose” nei pazienti con ...

