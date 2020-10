10 vantaggi di lavare i panni con l’aceto

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Fare un buon bucato è sempre molto difficile, ma in cucina abbiamo un alleato fantastico che potrebbe migliorare il risultato dei nostri lavaggi! L’aceto, infatti, è un ingrediente magnifico, molto utilizzato per le pulizie domestiche, e che può aiutare anche ad igienizzare ei vestiti. L’aggiunta di aceto, infatti, elimina i residui di sapone ed elimina le sostanze chimiche nocive. Inoltre rende asciugamani e calze più morbide ed elimina macchie di vino, pomodoro o caffè senza nessuno sforzo. Oltre a risparmiare denaro, dunque, l’aceto può dare una svolta ecologica alla nostra lavatrice. Ecco diecinell’usare l’aceto peri vestiti: 1 l’aceto è un ammorbidente perfetto Non è necessario ricercare l’ammorbidente ...

