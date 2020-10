Vuelta 2020, ordine d’arrivo e classifica nona tappa: vince Sam Bennett (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’irlandese Sam Bennett si è aggiudicato la nona tappa della Vuelta a Espana 2020 da Castrillo del Val ad Aguilar de Campoo di 157.7 chilometri. Gran parte della frazione è stata caratterizzata dalla fuga di Aritz Bagues e Juan Felipe Osorio, ripresi a poco meno di 20km chilometri all’arrivo. Il gruppo ha poi viaggiato compatto tra le strade strette, almeno fino a 5km all’arrivo, quando il Team Lotto Soudal ha aumentato il ritmo allungando il gruppo. Nella volata finale poi è stato l’irlandese ad avere la meglio, precedendo Ackermann e Thijssen. Ecco dunque l’ordine di arrivo e la classifica di giornata. RIVIVI IL LIVE DELLA nona tappa ordine D’ARRIVO ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’irlandese Samsi è aggiudicato ladellaa Espanada Castrillo del Val ad Aguilar de Campoo di 157.7 chilometri. Gran parte della frazione è stata caratterizzata dalla fuga di Aritz Bagues e Juan Felipe Osorio, ripresi a poco meno di 20km chilometri all’arrivo. Il gruppo ha poi viaggiato compatto tra le strade strette, almeno fino a 5km all’arrivo, quando il Team Lotto Soudal ha aumentato il ritmo allungando il gruppo. Nella volata finale poi è stato l’irlandese ad avere la meglio, precedendo Ackermann e Thijssen. Ecco dunque l’di arrivo e ladi giornata. RIVIVI IL LIVE DELLAD’ARRIVO ...

