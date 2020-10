Uomini e Donne: Nicola Vivarelli Abbandona il Programma! (Di giovedì 29 ottobre 2020) Uomini e Donne: Nicola Vivarelli lascia il programma tv di Maria De Filippi e l’Italia per ritornare al suo lavoro. Ecco che cosa farà ora l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Uomini e Donne: Nicola Vivarelli lascia il programma e torna al suo lavoro fuori dall’Italia! Nicola Vivarelli è uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, diventato popolare soprattutto per il fatto di essere sbarcato nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Gemma Galgani. Il giovanissimo corteggiatore della dama più nota del Trono Over avrebbe adesso deciso di Abbandonare Uomini e Donne. Pare proprio che ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020)lascia il programma tv di Maria De Filippi e l’Italia per ritornare al suo lavoro. Ecco che cosa farà ora l’ex corteggiatore di Gemma Galgani.lascia il programma e torna al suo lavoro fuori dall’Italia!è uno dei protagonisti indiscussi di, diventato popolare soprattutto per il fatto di essere sbarcato nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Gemma Galgani. Il giovanissimo corteggiatore della dama più nota del Trono Over avrebbe adesso deciso dire. Pare proprio che ...

