Tempation Island: Gennaro dice tutta la verità sulla sua ex Anna (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gennaro Mauro rilascia un'intervista esclusiva su Witty in cui dichiara: "la mia ex usa account fake per offendere la mia famiglia" Durante il percorso per Temptation Island Dopo più di un mese dall'uscita dal villaggio di Temptation Island, Gennaro Mauro decide di rompere il silenzio e di raccontare le reali motivazioni della rottura con la … L'articolo Tempation Island: Gennaro dice tutta la verità sulla sua ex Anna proviene da Leggilo.org.

