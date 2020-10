Sorpresi a rubare sabbia con escavatore e camion | arrestati

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella giornata del 27 ottobre 2020, i Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, guidati dal Mar. Magg. FIORENTINO, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato e di diversi reati ambientali in concorso, due fratellia prelevarerossa da un fondo di proprietà privata. Alle 7.30 del mattino una... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

