Sassuolo, V. Squinzi: "Carnevali fondamentale, De Zerbi crea gioco" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Non è più una sorpresa il Sassuolo che in campionato si attesta in zona Europa League. Merito di una dirigenza importante e un fuoriclasse in panchina che risponde al nome di Roby De Zerbi. Veronica Squinzi vicepresidente del club neroverde ha raccolto l'eredità pesante del papà Giorgio morto un anno fa. Alla Gazzetta dello Sport Veronica Squinzi mostra l'orgoglio di una famiglia che ha fatto molto per la piazza e la squadra neroverde. «Io e mio fratello siamo molto orgogliosi. È la dimostrazione che la determinazione e l'impegno costante portano grandi risultati. Abbiamo sempre il desiderio di raggiungere una meta e poi andare ancora più avanti: è la filosofia della nostra famiglia, del gruppo Mapei e naturalmente anche del Sassuolo ...

