Rocco Siffredi positivo dimostra che i test veloci sono un flop (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il porno attore, positivo al coronavirus, attribuisce a due 'falsi negativi' il focolaio che ora tiene in ostaggio lui e la sua famiglia in casa a Budapest Leggi su today (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il porno attore,al coronavirus, attribuisce a due 'falsi negativi' il focolaio che ora tiene in ostaggio lui e la sua famiglia in casa a Budapest

Confumale : @ilciccio67 Auguri a Rocco Siffredi di pronta guarigione; Cavoli, è stato messo sotto da un misero 19 !! - Miti_Vigliero : RT @LiguriaNotizie: Rocco Siffredi positivo al Covid: non usate i test rapidi in vendita - SUNSHINEYEOL92 : che poi nemmeno rocco siffredi tutte ste donne insieme ma dai cioè...le italiane capiranno la mia battuta...davvero… - _DAGOSPIA_ : ROCCO SIFFREDI: I TEST RAPIDI PER RILEVARE IL COVID-19, SONO INUTILI E DANNOSI. STATE ATTENTI… - LiguriaNotizie : Rocco Siffredi positivo al Covid: non usate i test rapidi in vendita -