Reggio Emilia, Filippo Baldi Rossi positivo al Covid-19 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Reggio Emilia ha reso noto attraverso un comunicato che Filippo Baldi Rossi è risultato positivo al Covid-19. Con la comparsa di alcuni sintomi, l'atleta è stato sottoposto ieri sera al test rapido che ha evidenziato la sospetta positività al virus. Esito che è poi stato confermato stamattina con il risultato del tampone molecolare. Baldi Rossi si trova attualmente in isolamento e sta seguendo le procedure sanitarie anti Covid. Il resto della squadra ha sospeso l'attività agonistica ed è stato sottoposto a test rapidi che hanno dato esito negativo. Per questo motivo il team riprenderà regolarmente gli allenamenti nella giornata di oggi.

