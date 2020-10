Perugia: tredicenne con il Covid dorme in auto per non contagiare la famiglia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una casa troppo piccola per la sicurezza di tutti. Un tredicenne con il Covid-19 è stato costretto a dormire in auto a Perugia. Fonte foto: (Pixabay)A Perugia un ragazzo di tredici anni è stato costretto a dormire in auto, per non contagiare la famiglia, visto che affetto da Covid-19. La casa infatti, è troppo piccola per assecondare i termini di sicurezza. Una quarantena abbastanza paradossale, ma casa della famiglia del ragazzo è composta da un piccolo bagno ed una stanza: vi vivono in cinque. Lui, il padre, la madre ed altri due fratelli. Il padre del tredicenne, ha chiesto aiuto alle autorità locali. Leggi anche >>> ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una casa troppo piccola per la sicurezza di tutti. Uncon il-19 è stato costretto a dormire in. Fonte foto: (Pixabay)Aun ragazzo di tredici anni è stato costretto a dormire in, per nonla, visto che affetto da-19. La casa infatti, è troppo piccola per assecondare i termini di sicurezza. Una quarantena abbastanza paradossale, ma casa delladel ragazzo è composta da un piccolo bagno ed una stanza: vi vivono in cinque. Lui, il padre, la madre ed altri due fratelli. Il padre del, ha chiesto aiuto allerità locali. Leggi anche >>> ...

