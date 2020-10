Parigi | fuga di massa prima del lockdown | chilometri di code per le strade della città | VIDEO

(Di giovedì 29 ottobre 2020), esodo dia poche ore dall’inizio deldiai semafori Un traffico record ha coinvolto la città dia poche ore dall’inizio del, che inizierà in Francia venerdì 30 ottobre, come annunciato dal presidente Emmanuel Macron nella conferenza stampa di ieri.diper lecapitale francese, con migliaia di cittadini e auto bloccate ai semafori, mentre sembra che cerchino di lasciaredell’inizio del confinamento a mezzanotte. Ma il traffico è iniziato a partire dal tardo pomeriggio,che scattasse il coprifuoco ...

IlContiAndrea : Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown - Agenzia_Ansa : La #Francia verso un nuovo lockdown, in serata l'annuncio del presidente #Macron. 300mila in 'fuga' da Parigi. E'… - C17Joker : RT @illimitato1: Mamma mia, sembra una scena di un film apocalittico. Fuga da #Parigi #lockdown #coprifuoco #COVID19 - _gemmona_ : RT @IlContiAndrea: Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown - SampMercato24 : RT @IlContiAndrea: Tornando alla cruda realtà: fuga da #Parigi 800 km di coda. Pazzesco #lockdown -

Anche ieri sera, nella notte tra giovedì 29 e sabato 30, il traffico dei parigini in fuga dal lockdown era notevole, come si vede nel video. Un esodo di massa ha coinvolto la città di Parigi a poche ...23:29Francia, fuga da Parigi: ingorghi infiniti per uscire dalla città prima del lockdown – VIDEO 13:21Nizza, attacco terroristico nella chiesa di Notre-Dame: i terribili momenti successivi ...