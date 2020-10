Nizza, attentato a Notre-Dame: 3 morti. Una persona è stata decapitata (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un uomo armato di coltello ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre nella Basilica di Notre-Dame de l’Assomption, a Nizza. L’aggressore, ferito dalla polizia, è stato fermato e portato in ospedale. Secondo le prime testimonianze, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella chiesa sparando. Tra le vittime ci sono un uomo di circa 70 anni e una donna, che sarebbe … L'articolo Nizza, attentato a Notre-Dame: 3 morti. Una persona è stata decapitata Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un uomo armato di coltello ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre nella Basilica dide l’Assomption, a. L’aggressore, ferito dalla polizia, è stato fermato e portato in ospedale. Secondo le prime testimonianze, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella chiesa sparando. Tra le vittime ci sono un uomo di circa 70 anni e una donna, che sarebbe … L'articolo: 3. UnaTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

