Nba: i giocatori dicono no a partenza il 22 dicembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) La prossima stagione di NBA potrebbe non iniziare il 22 dicembre come previsto in un primo momento, a causa del veto posto dalla Npba, l’associazione che tutela i diritti dei giocatori che, invece, spingerebbe per il 18 gennaio, giorno della ricorrenza del Martin Luther King Day. Un ipotesi, quest’ ultima, che comporterebbe gravi ripercussioni dal punto di vista economico dal momento che, proprio nel periodo natalizio, il torneo frutterebbe circa 500 milioni di dollari tra sponsor e diritti televisivi. Ecco perché la Lega vorrebbe stilare un calendario che preveda 72 partite con trasferte ridotte del 25%. Ma l’ Nba è orientata a partire il 22 dicembre per consentire agli atleti di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. La vicenda, comunque, non è destinata ad esaurirsi nel breve periodo. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 ottobre 2020) La prossima stagione di NBA potrebbe non iniziare il 22come previsto in un primo momento, a causa del veto posto dalla Npba, l’associazione che tutela i diritti deiche, invece, spingerebbe per il 18 gennaio, giorno della ricorrenza del Martin Luther King Day. Un ipotesi, quest’ ultima, che comporterebbe gravi ripercussioni dal punto di vista economico dal momento che, proprio nel periodo natalizio, il torneo frutterebbe circa 500 milioni di dollari tra sponsor e diritti televisivi. Ecco perché la Lega vorrebbe stilare un calendario che preveda 72 partite con trasferte ridotte del 25%. Ma l’ Nba è orientata a partire il 22per consentire agli atleti di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. La vicenda, comunque, non è destinata ad esaurirsi nel breve periodo. A ...

sowmyasofia : Nba: i giocatori dicono no a partenza il 22 dicembre - reygarbernal : RT @repubblica: Basket Nba: associazione giocatori dice no a partenza il 22 dicembre - repubblica : Basket Nba: associazione giocatori dice no a partenza il 22 dicembre [aggiornamento delle 12:22] - periodicodaily : Nba: i giocatori dicono no a partenza il 22 dicembre - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Basket Nba: associazione giocatori dice no a partenza il 22 dicembre -