Napoli, Maksimovic: «Gara importante per noi, David Silva aiuta tanto»

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della gara di Europa League contro la Real Sociedad. 

«Sappiamo che è una partita importante per noi dopo aver sbagliato con l'AZ. La Real è prima nel campionato spagnolo, ha un attacco fortissimo, con tanti giovani e David Silva che è un calciatore d'esperienza che aiuta tanto».

