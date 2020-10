Milano | in moto contro un' auto | cuoco muore a 42 anni

(Di giovedì 29 ottobre 2020), 29 ottobre 2020 - Una Fiat Punto è in panne sulla carreggiata di viale De Gasperi , tra Portello e Lampugnano . Unadribbla gli altri veicoli, li sorpassa, il centauro non si accorge di ...

ilarymary : Incidente auto moto al cavalcavia Serra. Muore 42enne - ilarymary : Incidente auto moto al cavalcavia Serra. Muore 42enne - CronacaOssonaTw : Incidente auto moto al cavalcavia Serra. Muore 42enne #cronaca #milano - ilarymary : Incidente auto moto al cavalcavia Serra. Muore 42enne #cronaca #milano - rep_milano : Cade dalla moto, morto 42enne in via De Gasperi [aggiornamento delle 20:15] -

Ultime Notizie dalla rete : Milano moto

Milano, 29 ottobre 2020 - Una Fiat Punto è in panne sulla carreggiata di viale De Gasperi, tra Portello e Lampugnano. Una moto dribbla gli altri veicoli, li sorpassa, il centauro non si accorge di que ...Da quest’anno Superfluo inaugura Bello Bellissimo, un ciclo di mostre, showcase e progetti site specific, presso una vetrina situata al civico 9, in via Francesco Reina a Milano. La prima collaborazio ...