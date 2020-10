Lorenzo Savadori esordisce in MotoGP con Aprilia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lorenzo Savadori esordirà in MotoGP, in sella alla Aprilia RS-GP, nel Gran Premio d’Europa, in programma a Valencia dal 6 all’8 novembre Lorenzo sostituirà Bradley Smith come pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini anche nelle successive tappe che chiuderanno la stagione MotoGP 2020, ovvero il GP della Comunitat Valenciana del 15 novembre, sempre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, e il GP del Portogallo a Portimao il 22 novembre. Lorenzo Savadori è fresco Campione Italiano SBK avendo dominato la massima categoria del CIV 2020 con sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate in sella alla sua Aprilia RSV4 del team Nuova M2 Racing. Una performance straordinaria, ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 ottobre 2020)esordirà in, in sella allaRS-GP, nel Gran Premio d’Europa, in programma a Valencia dal 6 all’8 novembresostituirà Bradley Smith come pilota dell’Racing Team Gresini anche nelle successive tappe che chiuderanno la stagione2020, ovvero il GP della Comunitat Valenciana del 15 novembre, sempre sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, e il GP del Portogallo a Portimao il 22 novembre.è fresco Campione Italiano SBK avendo dominato la massima categoria del CIV 2020 con sei vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate in sella alla suaRSV4 del team Nuova M2 Racing. Una performance straordinaria, ...

