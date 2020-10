Look da pioggia | ecco qualche idea per voi

Leggi su dilei

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Si può essere eleganti anche con la? A giudicare da alcunidella scorsa Fashion Week parigina direi proprio di sì!per voi per non rinunciare all’eleganza anche quando diluvia!da: scarpe comode Per essere eleganti, non serve stare sui trampoli, meno che mai quando diluvia. Guardate qui sotto Nine d’Urso, figlia della stellare Ines de la Fressange, incontrastata icona di stile. Ha preso la semplicità della madre: le basta una tuta intera e un paio di stivaletti per essere super chic! Nine Marie d’Urso arriva alla sfilata di Dior – Paris Fashion Week – fonte Ansada: il trench Se non ve lo mettete quando piove, quando ...