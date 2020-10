Gli crolla un silos addosso mentre lavora. Nicola muore a soli 27 anni, lascia la moglie e due figli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Incidente mortale sul lavoro, questo pomeriggio, in un’azienda in fase di ristrutturazione a Luni, in provincia de La Spezia in Liguria. Un giovane operaio di 27 anni è morto schiacciato dal crollo di un grosso silos pieno di polvere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di La Spezia che hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo senza vita del giovane operaio. Una scena tragica si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori. La vittima si chiamava Nicola Iacobucci, era residente a Montignoso, Il giovane viveva nel paesino in provincia di Massa-Carrara, in Toscana, insieme alla compagna e ai due figli, di 8 e 12 anni.



