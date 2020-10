Fratelli d'Italia in piazza contro il Dpcm: 'Disagio diffuso anche sul nostro territorio' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Fratelli d'Italia ha partecipato con una propria delegazione alla manifestazione spontanea che si è tenuta stasera a Cesena. Presenti in piazza del Popolo, tra gli altri, il vicecoordinatore ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 29 ottobre 2020)d'ha partecipato con una propria delegazione alla manifestazione spontanea che si è tenuta stasera a Cesena. Presenti indel Popolo, tra gli altri, il vicecoordinatore ...

robertosaviano : Giuseppe Caruso (Fratelli d’Italia) è stato condannato a 20 anni di carcere perché, per i giudici, aiutò le cosche… - gennaromigliore : Oggi alla Camera abbiamo respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Lega e Fratelli d’Italia per a… - FratellidItalia : Mafia nigeriana. Balboni: Riconoscenza per lavoro Procura e Polizia. Da anni denunciavo mentre sinistra negava esis… - gianpao15885642 : RT @tg2rai: #Tg2Post #29ottobre 'ATTACCO ALLA FRANCIA' Ore 21.00 @nunimorenoTg2 Ospiti: @giorgiameloni ( Fratelli d'Italia ) @GenSan… - marialetiziama9 : RT @FratellidItalia: Università, Caiata: Governo conferma sua inadeguatezza su concorso per laurea professioni sanitaria -