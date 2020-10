Covid, Speranza annuncia: “A breve un focus su Milano e Napoli” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione Covid-19 preoccupa in particolare Milano e Napoli, con Speranza che annuncia un focus per informare i comuni interessati. Questa seconda ondata di Covid-19 ha colpito l’Italia violentemente, con Milano e Napoli che sono tornate in piena emergenza ed adesso si aggrappano al Ministro Roberto Speranza per uscirne. Le due città, infatti, stanno facendo … L'articolo Covid, Speranza annuncia: “A breve un focus su Milano e Napoli” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La situazione-19 preoccupa in particolaree Napoli, concheunper informare i comuni interessati. Questa seconda ondata di-19 ha colpito l’Italia violentemente, cone Napoli che sono tornate in piena emergenza ed adesso si aggrappano al Ministro Robertoper uscirne. Le due città, infatti, stanno facendo … L'articolo: “Aunsue Napoli” proviene da Inews.it.

Covid, Speranza: 'A breve focus su Milano e Napoli'

Il sistema di monitoraggio a cui partecipano formalmente Istituto Superiore di Sanita, ministero della Salute e rappresentanti della conferenza delle regioni segnala una tendenza netta che richiede la ...

